Equitat.org demana no fer servir la polèmica de les PISA d'"excusa" per ajornar reformes educatives

EUROPA PRESS/MARÍA JOSÉ LÓPEZ - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La fundació Equitat.org ha defensat que la polèmica de les proves PISA 2025 a Catalunya, el resultat de les quals no es podrà comparar amb altres comunitats, no pot ser una "excusa" per ajornar les reformes que requereix el sistema educatiu.
La directora de recerca d'Equitat.org, Mònica Nadal, ha afirmat que és "greu, inaudit i una mala notícia" que s'hagi trencat una sèrie històrica que permetia comparar l'evolució de l'alumnat català, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
No obstant això, assenyala que no tenir les PISA no hauria de ser una excusa: "Els problemes del sistema educatiu estan àmpliament diagnosticats i existeix un consens ampli en la comunitat educativa sobre les reformes que s'haurien d'impulsar".
Des del 2022, Catalunya ha acumulat mals resultats en les PISA, les proves de competències bàsiques, en PIRLS i en TIMSS, però la comunitat no ha impulsat una "gran política de reparació de resultats i de millora equitativa del sistema".
Per això, l'entitat insisteix que "recuperar una participació fiable en les següents proves és imprescindible, però encara ho és més evitar que aquesta crisi paralitzi l'agenda de canvis necessaris".