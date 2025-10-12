Envien una alerta als mòbils del litoral des d'Alcanar fins a Salou (Tarragona) per les pluges

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als telèfons mòbils de tot el litoral i prelitoral des d'Alcanar fins a Salou (Tarragona) per la previsió de pluges torrencials les properes hores i durant la nit, i ha demanat no moure's.
A través de l'alerta, Protecció Civil també ha recomanat a la ciutadania no apropar-se a rius, rieres i barrancs i seguir les indicacions de les autoritats, informa via 'X'.
Aquesta alerta se suma a la que ja s'ha enviat aquest diumenge a la tarda als mòbils de la comarca del Montsià.