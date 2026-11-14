Envien un ES-Alert al Montsià (Tarragona) per pluges torrencials fins a les 18 hores

TARRAGONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte a la tarda un ES-Alert al Montsià (Tarragona) per la previsió de pluges torrencials fins a les 18 hores, i ha demanat a la població que s'allunyi de rieres, torrents i zones inundables, ha informat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de vigilància per intensitat de pluja en 30 minuts a la comarca, amb un grau de perill màxim (de 6 sobre 6) des de les 16 fins a les 18 hores, informa a la mateixa xarxa social.
Es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i el Servei Català de Trànsit (SCT) ha recomanat també a 'X' "evitar els desplaçaments innecessaris" davant el caràcter torrencial de les pluges.
A més, al Segrià (Lleida) s'ha activat un avís de perill alt (de 3 sobre 6) per temps violent des de les 16.30 fins a les 18.30 hores.
FENÒMENS DE TEMPS VIOLENT
Hi podrà haver pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i tornados.
Les autoritats han recordat que, en cas d'emergències, cal trucar al telèfon 112.