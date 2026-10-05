Envien un ES-Alert a cinc municipis de Girona per pluges intenses a partir del migdia

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
GIRONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat un ES-Alert als mòbils de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agarò i Sant Feliu de Guíxols (Girona) per risc de pluges intenses a partir d'aquest dilluns al migdia, informa en una anotació a X.
El missatge recorda que l'Inuncat continua en fase d'emergència i alerta de l'increment del riu Ridaura i als barrancs de la zona.
Per això, demana a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis, eviti desplaçaments i, en cas que l'aigua entri dins, pugi a les plantes superiors i eviti els soterranis.