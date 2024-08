Entra en vigor la llei europea de restauració de la natura, aprovada al juny després de mesos estancada en el Consell

BRUSSEL·LES, 18 ago. (DPA/EP) -

La Comissió Europea ha anunciat l'entrada en vigor aquest diumenge de la controvertida llei de restauració de la natura, destinada a retornar els hàbitats al seu estat natural, que va ser aprovada a mitjans de juny després de mesos paralitzada per falta de consens en el Consell.

Amb aquest text, la Unió Europea té l'objectiu de recuperar almenys el 20 per cent de les zones terrestres i marines comunitàries de cara al 2030 i tots els ecosistemes que ho necessitin el 2050.

Amb aquesta finalitat, es contemplen mesures que van des de la repoblació de boscos fins a humitejar erms, passant per la devolució de rius a la seva llera natural, entre d'altres.

El punt controvertit d'aquesta iniciativa legal és, principalment, que els agricultors temen que comporti la imposició de fortes restriccions per al sector.

No obstant això, ha aclarit la Comissió, correspondrà a cada un dels Vint-i-set decidir les mesures concretes que s'aplicaran al seu territori.

Actualment, al voltant del 80 per cent dels hàbitats del territori comunitari es troben en mal estat, segons dades de la mateixa UE. Així mateix, el 70 per cent dels sòls es troben en un estat insalubre i el 10 per cent de les espècies d'abelles i papallones estan sota amenaça d'extinció.

La llei, que havia estat objecte d'un llarg i intens debat, va ser finalment aprovada per una estreta majoria el passat 17 de juny, després del canvi de posició d'Àustria, que va acabar votant a favor d'una versió suavitzada del text inicial.

Així, aquesta primera llei europea de biodiversitat ha tirat endavant amb el vot a favor de 20 Estats membre, l'abstenció de Bèlgica i el rebuig de Finlàndia, Itàlia, Hongria, Països Baixos, Polònia i Suècia, que van al·legar que comportaria una despesa elevada i el possible impacte sobre el sector agrícola.