Entitats veneçolanes a Barcelona recullen ajuda per als afectats pels terratrèmols

LORENA SOPENA / EUROPA PRESS
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
Entitats veneçolanes a Barcelona recullen aquest diumenge menjar no perible i articles de primera necessitat per ajudar als afectats pel doble terratrèmol del passat dimecres a Veneçuela i que seran portats a Càritas i Creu Roja.
Al restaurant El Rincón de la Abuela Venezolana, situat al carrer Mallorca, han iniciat una campanya de recollida des d'aquest dissabte, juntament amb l'Associació Cultural Sant Joan entre Dues Pobles i l'Associació Cultural Veneçolana Integrada a Catalunya, entre altres, amb l'objectiu d'omplir dos contenidors amb ajuda.
Un total d'1.430 persones han mort i 3.238 han resultat ferides com a conseqüència del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres passat la costa veneçolana.