Entitats i sindicats educatius impulsen la Plataforma Catalunya 03 per a la gratuïtat del 0-3

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Entitats, sindicats, treballadors d'escoles bressol i la comunitat educativa catalana han impulsat la Plataforma Catalunya 03 per reivindicar la universalitat i gratuïtat de l'etapa 0-3 anys i criticar l"infrafinançament i precarietat" del sector.
Està formada per UGT, Affac, Dignitat pel 0-3, Educat, FAVB, On Tot Comença, Associació de Mestres Rosa Sensat, Secretariat d'Escola Rural de Catalunya, CC.OO., CGT Ensenyament, Ustec·Stes, Intersindical, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i Som Infància, informa en un comunicat aquest dijous UGT.
Exigeixen la reducció "urgent" de les ràtios, el reconeixement del cicle com a etapa educativa de ple dret i la dignificació de les condicions laborals d'un sector que, segons assenyalen, està altament feminitzat.
Destaquen la necessitat de garantir els drets i el benestar als nens i reclamen que la Generalitat "assumeixi la responsabilitat plena del finançament i la gestió d'aquesta etapa, el 0-3, per acabar amb la fragmentació actual i assegurar la igualtat d'accés i oportunitats en tot el territori".
Finalment, subratllen que "invertir en aquesta etapa no és una despesa, sinó una aposta estratègica per construir una societat més justa, cohesionada i amb futur".