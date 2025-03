Entitats impulsen un protocol per orientar docents i escoles davant desnonaments de l'alumnat

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

Els sindicats Ustec·Stes i CGT, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAH) i el Sindicat de Llogateres han impulsat el protocol 'Sense habitatge no hi ha educació' per oferir orientacions als docents i centres educatius sobre com actuar davant casos de desnonament que afecten l'alumnat.

S'ha presentat aquest dijous i l'objectiu és "unificar la resposta dels centres educatius i proporcionar eines per detectar i acompanyar" les famílies i els alumnes afectats per situacions de desnonament, informen els impulsors en un comunicat.

El protocol preveu la detecció a l'aula per l'explicació directa de l'alumne o pels indicadors de vulnerabilitat --malestar emocional o canvis de conducta, entre d'altres--; la valoració al centre i oferir, a continuació, suport institucional o anar per la via col·lectiva a través del grup d'habitatge més pròxim.

El document destaca la importància de la figura del tutor en la detecció de situacions de risc, a més de la col·laboració de l'equip docent i els professionals socioeducatius dels centres.

Els impulsors han remarcat la importància que té la institució educativa a l'hora de donar resposta a la problemàtica de l'habitatge: "Un dret bàsic com l'educació no es pot assolir sense que el dret a un habitatge digne estigui garantit".