Entitats ecologistes insten el Govern a ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat (Barcelona)

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Diverses entitats ecologistes de Catalunya han signat un manifest conjunt en el qual insten el Govern a ampliar i "fer efectiva" la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA) al delta del riu Llobregat, al municipi del Prat de Llobregat (Barcelona).

En el manifest, recollit per Europa Press aquest dilluns, Dia Mundial del Medi Ambient, les associacions SEU-BirdLife; DEPANA; la Federació Ecologistes de Catalunya i Salvem l'Olla del Rei han alertat del retard del Govern de més d'un any per aprovar l'ampliació".

Segons el manifest, la Comissió Europea va emetre una carta el febrer del 2021 respecte a la situació del delta del Llobregat instant la Generalitat "a millorar-ne la preservació i augmentar-ne la superfície protegida".

Han alertat que les aus de la zona estan "una situació crítica a causa de la degradació o destrucció dels hàbitats" i han instat a implementar la ZEPA per complir amb les normatives europees.

Amb aquest objectiu han iniciat una campanya de difusió per aconseguir "un ampli suport social per ampliar la ZEPA, un pas ferm contra l'amenaça creixent de l'especulació al Baix Llobregat".