Entitats demanen mesures després de morir 4 sense llar a Badalona (Barcelona): "No esperem al cinquè"

L'Ajuntament assegura que treballa en una solució d'allotjament i un menjador social
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
Entitats socials han reclamat aquest divendres implementar mesures després de les morts de 4 persones sense llar a Badalona (Barcelona) en el que va de 2026, 2 d'elles aquesta mateixa setmana: "No esperem al cinquè".
En declaracions a Europa Press, el membre de Badalona Acull i de Justícia i Pau, Jaume Ventura, ha reclamat un alberg, un menjador i un centre d'assistència habitacional a la ciutat, ja que Badalona no explica actualment amb aquestes infraestructures.
Ventura ha assegurat que "no havia passat mai" que haguessin morts d'aquesta índole tan seguides a la ciutat, i ha assenyalat l'augment de persones sense llar a causa del desallotjament del B9.
Ha criticat el discurs de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha titllat d'aporòfob, i ha apuntat que els serveis socials han d'insistir a l'hora d'oferir ajuda a les persones sense llar: "Si estàs conforme amb malviure al carrer, segurament tinguis un problema psicològic important".
UNA SOLUCIÓ "ESTRUCTURAL"
La directora de la fundació Arrels, Beatriz Fernández, ha assenyalat que la xifra és "impactant" i ha recordat que aquestes morts són les que es coneixen, però que podria haver-hi més, i entén que el que evidencien és que ha incrementat el nombre de persones en situació de carrer.
Fernández alerta que les solucions no han de ser únicament d'emergència, sinó també "estructurals", com la proposició de llei sobre el sensellarisme, i reclama recursos suficients i una millor planificació, així com voluntat política.
Aquesta planificació permetria adaptar millor la resposta i l'ajuda a les persones sense llar: "No és el mateix una persona que porta 3 mesos al carrer que una que porta 10 anys, ni una persona jove que una persona gran, ni una persona amb problemes de salut mental que una que no els té", ha apuntat.
Així s'evitaria que algunes persones sense llar rebutgin l'ajuda de serveis socials, quelcom que la directora d'Arrels apunta que passa, precisament, perquè no s'adecua a les seves necessitats, afegint que és "molt pervers" el discurs que usa aquests casos per justificar el sensellarisme.
AJUNTAMENT
Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona lamenta les morts de persones sense llar esdevingudes recentment, i apunten que és una situació que "lamentablement no és exclusiva de Badalona", i que, de les últimes defuncions, cada persona i cada cas és diferent i les situacions són molt complexes.
Fonts municipals han assegurat que els Equips de Detecció i Atenció a Persones en Situació de Sensellarisme (Edapss) fan un treball "seriós i acurat".
Així mateix, apunten que l'Ajuntament està treballant per obrir el primer menjador social municipal, que està "bastant avançat" i que el consistori confia a obrir els propers mesos, així com en una solució d'allotjament temporal seguint el model que té la ciutat de Barcelona.