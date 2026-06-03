Entitats cristianes demanen una presència "significativa" del català en la visita del Papa

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Xarxa d'Entitats Cristianes ha demanat una presència "molt significativa i no merament testimonial" del català en tots els actes a Catalunya durant la visita de Lleó XIV, més enllà de l'ús que en faci de manera específica el pontífex.
En un comunicat d'aquest dimecres, també consideren "essencial" que els actes amb el Papa reflecteixin la composició del teixit eclesiàstic català, amb una presència majoritària de dones que sostenen i fan créixer moltes de les comunitats.
PARLAR EN CATALÀ
Lamenten que aquest debat sobre la llengua hagi aixecat una polseguera "que desvia l'atenció d'allò més substancial i que pot torbar el goig i la il·lusió amb els quals s'esperen aquests esdeveniments".
Tot i així, entenen que l'ús del català és "encara més significatiu" en tractar-se de la Sagrada Família: al·leguen que Gaudí considerava que només podia ser explicada en català.
Demanen a les autoritats eclestiàstiques, particularment als bisbes de Catalunya, que reflexionin i revisin el plantejament d'un tema "tan sensible i íntim per al cor dels catalans".