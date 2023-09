Entitats cristianes catalanes critiquen que Magán (CEE) doni la seva opinió personal sobre l'amnistia

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

Set entitats cristianes catalanes han signat un comunicat en el qual consideren "molt greu que el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) es permeti donar una opinió personal sobre una possible amnistia" als líders de l'1-O, després de les declaracions del secretari general i portaveu de la CEE, César García Magán.

Han retret que García Magán es va pronunciar "contradient les declaracions dels bisbes de Catalunya, expressades unànimement el 2021", quan la Conferència Episcopal Tarragconense va posar en valor la força del diàleg i les mesures de gràcia en les situacions de conflicte.

Afegeixen que l'opinió personal de García Magán, que va dir que la situació no és tan excepcional com per aplicar eines excepcionals, "contravé la doctrina social de l'Església".

Signen el comunicat la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, l'Associació Cristianisme al Segle XXI, Justícia i Pau, Alcem la Veu, la Fundació Joan Maragall i el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona.

Aquestes set entitats "reproven aquestes declaracions personals de César García Magán i esperen una nota aclarint la posició de la CEE sobre una possible amnistia".

"Nosaltres estem pel diàleg i el perdó, com els bisbes espanyols", i han recordat que el secretari de la CEE en 2021, Luis Argüello es va mostrar a favor dels indults.