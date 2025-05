Entitats creen una campanya amb el repte de parlar només català "com a mínim" durant 21 dies

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Diverses entitats han creat la campanya 'Mantenir el català, el repte 21 dies', amb l'objectiu que els catalanoparlants es mantinguin parlant en català amb tothom durant 21 dies "com a mínim", ja que és el període en què se sol considerar que un hàbit pot consolidar-se, informa Plataforma per la Llengua en un comunicat.

També hi han participat entitats com Òmnium Cultural, Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CALÇ), Institut d'Estudis Catalans (IEC), Mantinc el català, No em canviïs la llengua, Salut pel català i Softcatalà.

La campanya, presentada aquest dijous, busca evitar la "submissió dels catalanoparlants al castellà", ja que la consideren un dels factors que contribueixen a explicar la residualització del català, a més de l'ordenament jurídic lingüísticament discriminatori de l'Estat, han dit textualment.

"Tots dos factors, amb un pes desigual, fan prescindible el català, i per tant, posen en perill el futur, perquè les llengües que no són útils ni necessàries desapareixen", avisen.

Per altra banda, les entitats diuen que no n'hi ha prou que els catalanoparlants tinguin consciència lingüística per acostumar-se a mantenir el català, sinó que també cal que tinguin recursos per reduir la incomoditat, canviar la conducta i fixar el nou hàbit.