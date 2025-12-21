Entitats acolliran durant un mes en una parròquia de Badalona (Barcelona) a 15 persones desallotjades

Lorena Sopêna - Europa Press
Busquen nous espais d'acolliment i valoren si hi ha altres possibles vies de suport
BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'entitats socials formada per Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi han acordat aquest diumenge que acolliran durant un mes a 15 persones amb especial vulnerabilitat, desallotjades de l'Institut B9 de Badalona (Barcelona) i que seguien dormint al ras.
Ho faran principalment en la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona amb un dispositiu d'emergència temporal gestionat per Cruz Roja i amb el suport econòmic de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, informen les entitats en un comunicat.
Durant un mes, aquestes 15 persones podran sopar, dormir i esmorzar en horari de 20 hores de la tarda a 8 hores del matí.
"S'han valorat les condicions personals d'aquestes persones i les hi ha seleccionat responent a criteris socials i de vulnerabilitat", expliquen; en paral·lel, les persones que pernoctin podran utilitzar alguns dels serveis del Centre Diürn Folre a Badalona, com les dutxes i bugaderia.
Aquest centre, que ofereix acompanyament social i cobertura de necessitats bàsiques a persones sense llar, és la suma d'esforços de l'aliança entre l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, la Fundació Llegat Roca i Pi i Càritas Diocesana de Barcelona en un projecte denominat Bisbe Carrera.
Les entitats socials estan atenent a algunes de les persones més vulnerables des del dia del desallotjament, com és el cas de Càritas, que paga pensió a cinc persones durant un mes, alhora que s'estan buscant nous espais d'acolliment, i estan valorant si hi ha altres possibles vies de suport.
Des de fa temps, les entitats socials a Badalona estan parant esment a les persones sense llar de la ciutat, incrementant el nombre de places i recursos: 321 places en habitatges i 27 en un centre d'acolliment, amb una ocupació del 100%, segons dades de la Taula Sense Llar de Badalona.
DEMANEN COORDINACIÓ
Les entitats socials reclamen que "l'atenció al sensellarisme a Badalona sigui una aposta municipal, amb polítiques i recursos, i que es treballi de forma coordinada amb les entitats i altres administracions".
Recorden que l'aposta de diferents entitats té lloc dies després que el cardenal Juan José Omella demanés a administracions i entitats "posar-se d'acord i dialogar per trobar una solució conjunta a la dramàtica situació de les persones que portaven diverses nits dormint al carrer amb situacions climàtiques adverses i durant el Nadal".