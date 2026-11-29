VALVERDE (EL HIERRO), 29 (EUROPA PRESS)
Els 14 migrants morts que van arribar divendres a l'illa d'El Hierro (després d'un llarg rescat en el mar que va deixar a més 6 ferits i 84 migrants rescatats) seran enterrats aquest diumenge en els cementiris municipals de La Frontera, El Mocanal i El Pinar.
Cinc inhumacions es fan en el cementiri de La Frontera a les 11, i quatre des de les 14.00 al d'El Mocanal, segons ha informat l'Ajuntament de Valverde a Europa Press.
Altres cinc migrants morts seran sepultats, a partir de les 17.00 , en el cementiri d'El Pinar.