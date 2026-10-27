Enrique Vila-Matas, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 2026

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'autor Enrique Vila-Matas ha estat guardonat amb el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, corresponent a l'any 2026, que atorga el Ministeri de Cultura. Està dotat amb 50.000 euros.
El jurat l'ha premiat per "la seva influència decisiva a la narrativa contemporània, la seva aportació a la tradició borgiana en llengua espanyola, a més d'una originalitat formal i fidelitat a l'esperit metaficcional de Cervantes des d'una dilatada i exemplar trajectòria".
Així mateix, el jurat ha assenyalat que Enrique Vila-Matas "encarna de manera magistral els principis medul·lars de la ficció postmoderna a través d'un estil particular en què les fronteres entre realitat i fabulació es difuminen i entremesclen amb absoluta fluïdesa, construint un univers literari que dialoga amb la tradició mentre la reinventa".
"En convertir el dubte en mètode i la lectura en aventura, reivindica la creació literària com un art de la intel·ligència i del plaer", ha afegit.
A més a més, el jurat ha manifestat que "el seu qüestionament de l'autoritat narrativa, sumat a una agudesa i un humor que frega el laconisme i la ironia, el situen com un dels nostres escriptors més subversius".
"La seva obra sustenta un projecte creatiu i arriscat en el marc de les lletres hispàniques, que, a través d'un viatge metaliterari recolzat en la cita, el mestissatge i el joc assagístic, investiga a fons el gènere de la novel·la, l'autoria, la identitat personal i l'avenir de l'escriptura", explica el jurat.