Buleo debuta amb la comèdia negra 'Bodegón con fantasmas' a Sitges

Està dividida en cinc històries en un petit poble de la Manxa

El director manxec Enrique Buleo debuta en el llargmetratge amb la comèdia negra de l'absurd 'Bodegón con fantasmas', que s'ha estrenat aquest dilluns en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i en què aborda a través de cinc històries "transgredir la mort i allò fantasmal".

En una roda de premsa, el director ha assegurat que està "enamorat de les pel·lícules episòdiques" ja que va créixer mirant aquests films i llegint antologies de contes de terror.

La pel·lícula, que compta en el repartiment amb Consuelo Trujillo, Pilar Matas i José Carabías i es projecta en la Secció Oficial Fantastic del festival, mostra un petit poble de la Manxa on conviuen fantasmes i humans i on els rituals paranormals, les aparicions de familiars des del més enllà i un capellà sense fe estan a l'ordre del dia.

Buleo, que ha rodat la pel·lícula al seu poble natal de Villanueva de la Jara (Conca), ha afirmat que l'humor "sarcàstic i àrid que explica amb molta enteresa coses macabres i tràgiques" ha estat amb el que ha crescut i ha nodrit la pel·lícula.

Ha fet broma que confia que el poble rebi amb el mateix "afecte" la pel·lícula amb el qual ell l'ha feta, i ha afirmat que ha fugit de fer una caricatura i de la mirada de l'esnob que es riu de les creences de la gent.

Malgrat el to de comèdia negra de la pel·lícula, ha assegurat no ser un "enamorat de la comèdia", per la qual cosa diferencia el que li agrada com a espectador i com a creador.

HUMOR EN SITUACIONS TRÀGIQUES

En aquest sentit, ha dit que quan veu que el to de la pel·lícula és massa seriós busca l'humor en les situacions més tràgiques: "Buscar l'humor en persones que estan mortes em semblava bastant guai", ha afegit.

El director ha subratllat que en aquesta pel·lícula sobre els fantasmes i allò fantasmal ha intentat mostrar un "assortiment de fantasmes" --títol que es va plantejar per al film-- i reflectir de diverses maneres com una persona podria tornar de la mort.

L'òpera prima d'Enrique Buleo preveu estrenar-se als cinemes el pròxim 20 de desembre.