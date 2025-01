Enric Auquer, Premi Gaudí a millor actor secundari per 'Casa en flames'

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

Enric Auquer ha guanyat el Premi Gaudí a millor actor secundari per la seva interpretació de fill consentit de la família protagonista de 'Casa en flames', un dels èxits del cinema català de l'any passat.

Competien en la mateixa categoria Antonio de la Torre per 'Los destellos'; Carlos Cuevas per 'El 47'; David Verdaguer per 'El 47' i Oriol Pla per 'Salve Maria'.

Es tracta del segon Gaudí per a Aunquer, que ja es va portar el 2020 el premi en la mateixa categoria per 'Quien a hierro mata', i en rebre'l ha recordat que la setmana vinent està previst el desnonament de la Casa Orsola: "Com més siguem, més difícil serà".