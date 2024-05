Endarreriments en diverses línies de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i el Garraf (Barcelona)

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Una avaria a la infraestructura ferroviària entre Castelldefels i el Garraf (Barcelona) ha generat des de la primera hora d'aquest dissabte endarreriments generalitzats de més de 20 minuts a les línies R2-Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, que circulen cap al sud de Catalunya.

Segons ha informat l'operadora Renfe a Europa Press, no hi ha previsió de quan es podrà normalitzar el servei, si bé tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència.

Per reduir les conseqüències dels retards, els trens estan parant a totes les estacions de la línia i garantir així el servei a tots els usuaris.