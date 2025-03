BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

La banda australiana Empire of the Sun actuarà el 27 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona dins la seva gira europea, ha informat la promotora Last Tour en un comunicat aquest dilluns.

El grup torna 6 anys després de la seva última gira per Europa i el repertori abastarà tota la discografia, amb temes nous del seu últim disc, 'Ask That God', juntament amb "èxits atemporals" com 'Walking On A Dream', 'We Are The People', 'Alive' i 'High and Low'.

La prevenda de les entrades per al concert de Barcelona començarà aquest dimecres a les 9 hores i la venda general serà divendres a les 10.