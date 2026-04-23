Empar Moliner: "El 1999 els llibres valien el mateix, però la gent cobrava més"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Empar Moliner ha assegurat que, des del seu primer Sant Jordi, han canviat les coses: "El 1999 els llibres valien el mateix, però la gent cobrava més", també ha assenyalat que ara la gent li demana 'selfies' a més de signatures i que a les llibreries posen més tipus de llet per al cafè.
En unes declaracions a Europa Press, ha dit que molta gent està comprant aquest dijous el seu nou llibre, 'Instruccions per viure sense ella', i per tant venen a la signatura sense haver-lo llegit, però que si ha de fer cas a la crítica, "tot va bé".
Moliner també ha afirmat que la novel·la es pot llegir en clau autoparòdica: "Tot el que escric és autobiogràfic, però tot és ficció".