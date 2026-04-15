Emma Lira guanya el Premi Edhasa de narrativa històrica amb 'La luz de Medina'

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La periodista i escriptora Emma Lira ha guanyat el 9è Premi Edhasa Narratives Històriques amb 'La luz de Medina', una novel·la ambientada en el califat de Còrdova, informa aquest dimecres l'editorial Edhasa en un comunicat.
El jurat ha assegurat que es tracta d'"una novel·la d'extraordinària sensibilitat, que recrea, amb rics detalls i un exotisme indirecte, la Hispània àrab-musulmana del califat, en la cúspide de Medina Azahara, a més de la història d'Almansor abans de convertir-se en llegenda".
'La luz de Medina' narra l'ascens al poder d'Almansor i el conflicte íntim d'una dona que, cridada a salvaguardar la veritat, oculta la més monstruosa de les mentides en una novel·la sobre amors prohibits, lleialtats i traïcions.
Emma Lira va estudiar Periodisme a la Universitat Complutense de Madrid, va ser redactora en cap de diferents publicacions corporatives, ha estat autora de guies per a Lonely Planet, col·labora amb revistes com 'National Geographic', 'Viajes' i 'Historia' i és guia cultural a destinacions d'Àfrica i l'Orient Mitjà.
Ha publicat les novel·les 'Búscame donde nacen los dragos', 'Lo que esconden las olas', 'Espejismo, viaje al Oriente desaparecido', 'Ponte en mi piel', 'El último árbol del paraíso', 'La luna sobre Roma' i 'El cautivo', novel·la basada en el guió de la pel·lícula d'Alejandro Amenábar del mateix títol.