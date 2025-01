'Emilia Pérez', 'The Brutalist' i 'Shogun' triomfen en els Globus d'Or 2025

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

'Emilia Pérez', amb quatre premis, i 'The Brutalist', amb tres guardons, van ser les grans triumfadores en la 82a edició dels Globus d'Or. Una gala en la qual també va brillar 'Shogun', la sèrie ambientada en el Japó feudal que va fer ple amb les quatre estatuetes a les quals estava nominada.

La pel·lícula francesa dirigida per Jacques Audiard, 'Emilia Pérez', es va fer amb quatre dels deu premis als quals optava en els guardons que cada any lliura l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA). Una gala que es va celebrar al seu escenari habitual, l'Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, i que va conduir la humorista Nikki Glaser.

El thriller musical d'Audiard es va endur els premis a la millor pel·lícula musical, millor cançó original, millor pel·lícula de parla no anglesa i millor actriu de repartiment per Zoe Saldana. També estava nominada la seva protagonista, la intèrpret espanyola Karla Sofia Gascón, que optava al premi a millor actriu en una comèdia o musical. Un premi que va anar a parar a mans de Demi Moore pel seu treball a 'The substance'.

En tot cas, l'actriu espanyola, que a la pel·lícula interpreta un poderós narcotraficant que decideix canviar de sexe i ser la dona que sempre va somiar ser, va protagonitzar un dels grans moments de la gala en prendre la paraula quan va pujar a l'escenari amb la resta de l'equip de 'Emilia Pérez' per llançar un poderós discurs contra l'odi.

"SOC QUI SOC, NO QUI VOLS QUE SIGUI"

"Moltíssimes gràcies. He triat aquests colors aquesta nit, que són els colors budistes perquè tinc un missatge per tots vostès aquesta nit: 'La llum sempre guanya a la foscor'. Tindria tantes coses a dir ara mateix... Ens podeu ficar a la presó, ens podeu apallissar però mai, mai us apoderareu de la nostra ànima, la nostra resistència, ni de la nostra identitat. Alceu la veu i digueu: 'Llibertat. Soc qui soc, no qui tu vols que sigui'. Gràcies", va afirmar l'actriu espanyola.

'The Brutalist' va ser l'altra gran triomfadora que es va endur el premi a millor pel·lícula dramàtica, millor direcció per Brady Corbet i millor actor dramàtic per Adrien Brody. El premi a la millor actriu dramàtica va ser per a Fernanda Torres pel seu treball a la pel·lícula brasilera 'Ainda Estou Aqui' mentre que Sebastian Stan es va alçar amb el premi a millor actor de comèdia o musical per 'A Different Man'. Kieran Culkin per 'A Real Pain' es va endur el Globus d'Or a millor actor de repartiment.

El guardó a la millor pel·lícula d'animació va ser per a "la petita pel·lícula de gats" letona 'Flow' dirigida per Gints Zilbalodis, el Globus d'Or a millor guió va ser per a Peter Straughan per 'Conclave', i Trent Reznor i Atticus Ross es van endur el premi a la millor banda sonora per la música de 'Challengers'.

'Wicked', la preqüela de 'El màgic d'Oz' basada en l'exitós musical de Broadway es va endur el Globus d'Or al millor assoliment en taquilla, una nova categoria per premiar les superproduccions en la qual competia amb títols com 'Deadpool & Wolverine', 'Alien: Romulus', 'Twisters', 'Gladiator II', 'The Wild Robot', 'Beetlejuice Beetlejuice' i 'Del revés 2'.

'SHOGUN' FA PLE

En les categories de televisió, la sèrie més premiada va ser el drama històric ambientat en el Japó feudal 'Shogun', que va fer ple amb els quatre premis als quals estava nominada. La sèrie basada en la novel·la de James Clavell es va fer amb el premi a millor sèrie dramàtica, millor actriu protagonista per a Anna Sawai, millor actor protagonista per Hiroyuki Sanada i millor actor de repartiment en una sèrie per Tadanobu Asano.

En aquesta categoria també era candidat l'espanyol Javier Bardem que amb el seu paper a 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story' no va poder fer-se amb el seu segon Globus d'Or, premi que ja va guanyar el 2008 com a millor actor de repartiment en cinema pel seu treball a la pel·lícula 'No Country for Old Men' dirigida pels germans Coen.

El premi a la millor sèrie de comèdia va ser 'Hacks' la protagonista de la qual, Jean Smart, es va tornar a endur el Globus d'Or a millor actriu de comèdia en televisió. Jeremy Allen White també va repetir com a millor actor de comèdia per 'The Bear'. 'Mi reno de peluche' es va endur el Globus d'Or a la millor minisèrie i una de les seves estrelles, Jessica Gunning, es va fer amb el guardó a millor actriu de repartiment en televisió.

També van ser premiats Jodie Foster com a millor actriu en una minisèrie per 'True Detective' i Colin Farrell per 'The Penguin', l'spin-off de 'The Batman'. Ali Wong es va endur el Globus d'Or a la nova categoria de millor comediant d'stand-up.