El periodista i escriptor mallorquí Emili Manzano evoca records i impressions en el llibre 'Me'n record' (Llibres Anagrama), una col·lecció d'estampes en les quals repassa vivències íntimes i la memòria col·lectiva de la seva generació i l'illa de Mallorca en el que ha definit com el tipus de llibre "més democràtic que existeix perquè qualsevol dels seus lectors el pot escriure".

En una entrevista amb Europa Press, ha assegurat que és el tipus de llibre més democràtic perquè "no hi ha altra matèria que la que un ha viscut i recordat, no hi ha imaginació, no hi ha trama, no hi ha personatges, no hi ha construcció de psicologia; són records", i ha afegit que al final del volum s'ofereix unes pàgines de cortesia als lectors perquè el puguin continuar.

El llibre compta amb uns 300 records, tots començats amb 'Me'n record', una fórmula narrativa que va iniciar l'escriptor nord-americà Joe Brainard als anys 70 amb 'I remember' i que Manzano ara adapta amb "raigs" dels seus records.

"No podria haver fet un llibre de memòries", ha explicat Manzano, qui ha dit que té una bona memòria per als records de coses molt banals que si es tracten d'una manera literària i articulant un relat es poden erigir en un llibre, al qual afegeix el seu gust per explicar coses.

Manzano (Palma, 1964) ha explicat que ha anat duent a terme la selecció de records deixant fluir la memòria, però que també ha inclòs uns "esborranys" d'una novel·la familiar i una altra d'iniciació, i que hi ha un fil narratiu i una voluntat de construcció en el volum.

Ha subratllat que la majoria dels records són seus, però que també n'hi ha de familiars explicats pels seus pares a través dels seus, i que en alguns també hi ha posat "un poc de literatura" en un joc amb el lector.

LLENGUA

El també filòleg ha dit que quan escriu es preocupa molt per l'estil, però que en aquest cas en començar cada record amb la mateixa expressió, això li feia "més de crossa que de limitació".

Ha confiat que la llengua en la qual està escrit el llibre farà gaudir els lectors, amb dialectalismes balears i en què recupera formes verbals legítimes amb la parla i l'escriptura mallorquina: "Des del punt de vista lingüístic, és un llibre seriós".

Comparat amb el seu llibre de debut, el volum de contes 'Pinyols d'aubercoc', ha afirmat que en el primer hi havia una aposta per una llengua "més genuïna, arcaïtzant, era com un llibre noucentista" en el qual recuperava paraules que no volia que es perdessin, mentre que a 'Me'n record' la situació ja està més normalitzada.

MALLORCA

Ha assenyalat que Mallorca hi apareix però que no l'ha volgut convertir en tema, un aspecte que creu que fan molt bé escriptors com Sebastià Alzamora, Llucia Ramis i Melcior Comes amb novel·les en les quals reflecteixen els canvis a l'illa, i ho ha exemplificat dient: "Ells fan documentals i jo faig una postal".

Manzano ha dit que ell no es veu com un narrador de grans temes, i ha dit que un altre llibre que està preparant és un diccionari alfabètic, amb paraules que per a ell tenen un sentit i que aniran acompanyades d'històries: "Un ha de saber els formats en els quals està còmode".