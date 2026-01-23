Elvira Dyangani Ose no optarà a renovar com a directora del Macba

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Elvira Dyangani Ose no optarà a renovar el càrrec com a directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) quan acabi el contracte al setembre, després de 5 anys al capdavant de la institució.
L'actual directora ha anunciat en una publicació a través d'Instagram recollida per Europa Press que se s'uneix a l'equip de la segona Biennal d'Art Públic d'Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) com a directora artística.
La tasca la compaginarà amb la direcció del Macba en el tram final del seu mandat "amb la il·lusió i l'energia de sempre", assegura Ose en el 'post'.