Elvira Bisbe presidirà el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona els propers quatre anys

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Elvira Bisbe presidirà la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB) durant els propers quatre anys, després de ser l'única candidata i rellevant a Jaume Padrós, que ha estat el president des de 2014, ha informat el CoMB aquest dissabte en un comunicat.

La Junta comptarà amb 20 professionals del sector de diferents àmbits assistencials i l'Assemblea de Compromissaris estarà integrada per 200 delegats electes, després de l'elecció de la candidatura 'Elvira Bisbe 2025. Construïm la professió de futur'.

Bisbe, que està especialitzada en anestesiologia i reanimació, ha destacat, textualment, les més de 2.300 adhesions de col·legiats amb les quals ha comptat la candidatura i ha assegurat que és una xifra rècord que constata "el suport a un projecte que mira cap al futur i que aposta per un Col·legi proper, integrador i innovador".

La nova presidenta ha afirmat que el seu equip assumeix el mandat amb el compromís de consolidar el Col·legi com un "espai de lideratge professional, de defensa dels drets i la dignitat dels metges i metgesses i de foment de la innovació i la formació adaptada als nous reptes clínics i tecnològics".

Entre els membres de la junta presidida per Bisbe també es troben Mireia Puig com a vice-presidenta, Jaume Sellarès com a vice-president, Sònia Miravet com a secretària, Jordi Aligué com a tresorer i Berta Areny com a sotssecretària.