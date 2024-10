Els veïns desallotjats per la fuita de gas a Barcelona podran tornar "d'aquí a unes hores"

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Els veïns desallotjats pels Bombers de Barcelona aquest dijous cap a les 12 hores per una fuita de gas al número 112 del passeig de Gràcia podran tornar a casa "d'aquí a unes hores".

Així ho ha dit en unes declaracions als mitjans el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Jofre Céspedes, que ha assegurat que treballen per detectar l'origen de la fuita i fer la reparació pertinent.

"A causa del gas acumulat al soterrani de l'edifici s'hauran de fer treballs de ventilació i lectures per assegurar que no hi queda gas", ha sostingut.

A més a més, els efectius d'emergències han demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona.

La Guàrdia Urbana també s'hi ha desplaçat i ha tallat la circulació de vehicles, el pas dels vianants per la vorera i el subministrament elèctric de la zona.