Publicat 07/07/2026 18:06

Els veïns dels 93 pisos desallotjats al Putxet de Barcelona no podran tornar aquest dimarts

Uns bombers durant el desallotjament
David Oller - Europa Press

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que els veïns dels 93 pisos de les 8 finques desallotjades al Putxet no podran tornar al seu domicili aquest dimarts i que hauran de dormir fora de casa "com a mínim" aquesta nit.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al costat de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en les quals Collboni ha explicat que algunes famílies "han buscat recursos propis" i d'altres dormiran en hotels, i que el consistori ha ofert recursos als perfils més vulnerables.

El primer edil ha assegurat que l'Ajuntament ha activat el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per reallotjar en equipaments municipals les persones que "tinguin vulnerabilitats especials".

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