Els veïns dels 93 pisos desallotjats al Putxet de Barcelona no podran tornar aquest dimarts

David Oller - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que els veïns dels 93 pisos de les 8 finques desallotjades al Putxet no podran tornar al seu domicili aquest dimarts i que hauran de dormir fora de casa "com a mínim" aquesta nit.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al costat de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en les quals Collboni ha explicat que algunes famílies "han buscat recursos propis" i d'altres dormiran en hotels, i que el consistori ha ofert recursos als perfils més vulnerables.
El primer edil ha assegurat que l'Ajuntament ha activat el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per reallotjar en equipaments municipals les persones que "tinguin vulnerabilitats especials".