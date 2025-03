Els usuaris de Rodalies protesten per un sistema ferroviari "digne" a diversos punts de Catalunya

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -

Els usuaris de Rodalies de Catalunya han protestat aquest dissabte al migdia per un "sistema ferroviari digne" a diversos municipis de Catalunya, com a l'estació de Tarragona, on la concentració s'ha convertit en una manifestació pels carrers de la ciutat.

Sota el lema 'Per un servei ferroviari digne per a tothom' hi ha hagut concentracions, convocades per nou entitats, a les estacions de Lleida, Tarragona, Tortosa (Tarragona), Valls (Tarragona), Segur de Calafell (Tarragona), Cardedeu (Barcelona), Molins de Rei (Barcelona), la Garriga (Barcelona) i Figueres (Girona).

A l'estació de Molins de Rei (Barcelona), el membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic i de la plataforma d'usuaris de transport públic del Baix Llobregat --convocant de la manifestació en aquesta localitat-- Luís Carrasco ha demanat trens dignes per a tots: "Han de ser trens que arribin puntualment i han de ser trens accessibles".

Carrasco ha criticat que a Molins fa cinc anys que les obres per fer més accessible l'estació "estan aturades", de manera que els ascensors i l'elevador que vas agafar a la porta de l'estació per poder pujar una persona amb discapacitat no estan actius i ha afirmat que no en tenen informació.

També ha assenyalat la impuntualidad dels trens i ha assegurat que aquesta situació obliga els treballadors i moltes persones que tenen altres activitats com anar al metge a "agafar el tren una hora abans, com a mínim, per poder-hi accedir i assegurar-se que funciona".