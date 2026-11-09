Els trens de totes les línies de Rodalies circulen fora d'horari per una incidència operativa

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Els trens de totes les línies de Rodalies circulen fora del seu horari per una incidència operativa des d'aquest dilluns a les 7.22 hores.
Renfe recomana consultar les pantalles i monitors de les estacions i demana disculpes per les molèsties, informa Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquesta setmana hi ha previstes vagues de maquinistes: dimarts i dijous hi ha serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall i el dimecres, que hi ha convocada vaga general, hi haurà un 25% de serveis mínims en hores punta i sense servei en hores vall.