Els trens de Tarragona tindran noves restriccions fins dilluns a les 15 pel temporal

TARRAGONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Els trens Regionals i Avant de Tarragona tindran noves restriccions des d'aquest diumenge per la nit fins dilluns a les 15, pel temporal, i en coordinació de Renfe amb Cecat.

No hi haurà trens en els trajectes de la R13 (Sant Vicenç de Calders - Lleida), R14 (Plana Picamoixons - Tarragona), R15 (Sant Vicenç de Calders - Valls - Reus cap a Móra), R16 (Tarragona - Tortosa) i R17 (Tarragona - Salou PortAventura), informa Renfe en un comunicat.

L'Avant Barcelona - Tortosa ja no circularà aquest diumenge per la tarda; i quant al servei alternatiu per carretera establert durant les obres de Roda de Berà, es restringirà al 40% en hora punta (06.30 a 09.30) i al 20% la resta de la jornada.