Els trens de Tarragona a Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularan durant les primeres hores

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els trens de la línia R17 de Rodalies entre les estacions de Tarragona i Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularan durant les primeres hores d'aquest dilluns per "una qüestió operativa".
Està previst que el primer tren surti "abans de les 10 hores" des de Tarragona i Renfe ha organitzat un servei alternatiu per carretera fins llavors, segons han informat fonts de l'operador a Europa Press.
D'altra banda, els trens de la R4 amb origen a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) circulen amb demores que poden superar els 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única per les obres que Adif executa entre Sant Vicenç i Martorell Central (Barcelona).