Els trens entre Sants i Plaça Catalunya recuperen la freqüència de pas habitual

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els trens de Rodalies entre Sants i Plaça Catalunya (Barcelona) han recuperat progressivament els horaris i la freqüència de pas després d'una incidència aquest matí que afectava la infraestructura i els ha obligat a circular per via única, segons ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.

Un cop els tècnics d'Adif han resolt la incidència a la infraestructura entre Sants i Plaça Catalunya, els trens de les línies R1, R3, R4 i R7 ja han pogut circular amb normalitat.

Per garantir la mobilitat de les línies afectades i no incrementar els retards, s'ha reduït l'oferta al túnel de Plaça Catalunya a primera hora d'aquest matí; d'aquesta manera, per l'R1, l'R3 i l'R4 circulaven 2 trens per hora i sentit, mentre que a l'R1 hi han afegit serveis complementaris que comencen i acaben a l'Estació de França (Barcelona).