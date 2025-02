Els trens entre Sants i plaça de Catalunya (Barcelona) circulen per via única i fora d'horari

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els trens de Rodalies entre Sants i plaça de Catalunya (Barcelona) circulen per via única i fora d'horari aquest divendres al matí per una incidència que afecta a la infraestructura, segons han informat fonts d'Adif a Europa Press.

Han indicat que, per garantir la mobilitat de les línies afectades i no incrementar els retards exponencialment, es redueix l'oferta al túnel de Plaça de Catalunya.

D'aquesta manera, la R1, la R4 i la R3 tenen 2 trens per hora i sentit, mentre que a la R1 s'afegeixen serveis complementaris que iniciaran o finalitzaran a l'Estació de França (Barcelona).

Han informat que aquesta avaria provocarà un increment de temps de viatge en el pas dels trens pel túnel de Plaça de Catalunya.

Han afegit que, una vegada els tècnics d'Adif finalitzin les tasques de reparació, es podran recuperar les freqüències de forma gradual.