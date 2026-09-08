Els trens d'FGC tornen a funcionar entre Plaça Catalunya i Gràcia després del tall per una avaria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han tornat a funcionar aquest dimarts cap a les 18 hores entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia, a Barcelona, després del tall per l'avaria d'un comboi.
Segons ha informat FGC en una anotació a X recollida per Europa Press, el servei funciona fora de l'horari habitual.
El tall s'ha produït cap a les 17.40 hores per una incidència en un tren situat a l'estació de Plaça Catalunya.