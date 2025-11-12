Els transportistes de Tarragona demanen convertir l'N-340 en autovia i ampliar l'AP-7 a l'Ebre

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona ha demanat que s'executin les obres per convertir l'N-340 en autovia i ampliar l'AP-7 a tres carrils en el tram de les comarques de l'Ebre, en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat s'ha reunit amb el Servei Català de Trànsit després de l'accident amb tres camions de dilluns, en què s'han fet propostes com la reducció de la velocitat en aquest tram.
La federació ha dit que les mesures adoptades fins ara i les que s'estan proposant "no són sinó pegats i no solucions reals i veritables".
Ha afegit que la capacitat de l'AP-7 en aquest tram és "insuficient per garantir en condicions de seguretat i fluïdesa el pas dels 12.000 camions diaris" i que els camions tenen prohibida la circulació per l'N-340.
Ha subratllat que els transportistes són "els primers interessats a mantenir la seguretat a les carreteres".