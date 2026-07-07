Els tècnics estudiaven moviments al Putxet de Barcelona quan s'ha avisat de l'esvoranc

David Oller - Europa Press
BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat que els tècnics de les obres de l'L9 del Metro de Barcelona estudiaven moviments "anormalment alts" registrats pels sensors aquest dimarts al matí en el moment en què el 112 ha rebut l'avís per l'esvoranc al barri del Putxet.
"El moment d'analitzar les dades ha coincidit amb l'avís. El primer que s'ha fet ha estat garantir la seguretat de les persones i s'ha decidit desallotjar els edificis que estaven en un perímetre de 24 metres, la qual cosa suposa 8 finques", ha dit en unes declaracions als mitjans al costat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Ha detallat que els treballs per omplir de formigó el forat s'allargaran fins aquesta matinada i que és difícil preveure a quina hora s'enllestirà, i que després s'haurà d'esperar a que se solidifiqui per decidir sobre les afectacions als veïns desallotjats.
HIPÒTESI DE L'OCORREGUT
Paneque ha plantejat com a hipòtesi de l'ocorregut un moviment de terres no previst, i ha apuntat que el cap de la tuneladora de l'L9 es troba "12 metres per davant" del punt on s'ha obert el forat.
Ha assegurat que la màquina pot continuar excavant sense afectar els treballs per reparar l'esvoranc perquè la tecnologia que es fa servir no és la mateixa que la que va provocar el forat al barri del Carmel del 2005, i ha afirmat que les dues situacions no són comparables.
"Ara la tuneladora va avançant i es van col·locant arcs metàl·lics, alhora que s'injecta formigó perquè tot vagi quedant assegurat. És una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia utilitzat en el passat", ha subratllat.