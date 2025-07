Els tècnics d'Aragó treballen en el trasllat de les pintures de Sixena en una visita al MNAC

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Els tècnics de Cultura del Govern d'Aragó han arribat aquest dilluns al matí al Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC) per treballar en el trasllat de les pintures murals del monestir de Sixena al seu emplaçament original, el cenobi, després de la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat a tornar-les.

Segons expliquen fonts del museu a Europa Press, han començat cap a les 11 hores, tal com estava previst, i els tècnics "estan treballant amb normalitat", en el marc de la visita programada aquest dilluns per avaluar l'estat de les obres i abordar-ne el trasllat, i que coincideix amb el dia de la setmana en el qual el museu està tancat.

Els tècnics preveuen fer una fotogrametria; demanar accés a la documentació que ha elaborat el MNAC al llarg dels anys per prendre les mesures encertades sobre el trasllat, i recaptar dades sobre les condicions ambientals de les sales 16 i 17, on ara hi ha les peces, i d'altres dependències on hagin estat abans.