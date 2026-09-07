Els teatres catalans inicien la temporada i premien Daniel Martínez d'Obregón (Focus)

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
El Gran Teatre del Liceu acull la XXV gala Catalunya Aixeca el Teló
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha acollit aquest dilluns la XXV gala Catalunya Aixeca el Teló, organitzada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i Teatres Públics de Barcelona sota el lema '25 anys al teu costat (passi el que passi...!)' i en la qual s'ha guardonat amb la Menció Honorífica del Premi Catalunya del Teatre Daniel Martínez de Obregón, fundador i president del Grup Focus, per la seva trajectòria professional i contribució al teatre català.
A més de donar el tret de sortida a la nova temporada teatral, la gala ha servit per celebrar els millors resultats de la història del teatre a Catalunya, presentats per Adetca aquest dilluns al matí, amb més de 4 milions d'espectadors en la temporada 2025-26 en la primera vegada que s'han ofert dades d'equipaments fora de Barcelona, ciutat que consolida els 3 milions de públic per tercer any consecutiu.
La gala, dirigida artísticament per Joan Maria Segura, ha comptat amb Marta Ribera com a protagonista, l'actriu de la qual ha interpretat la Mont, una professora que el 2021 somia dedicar-se a la interpretació i que es converteix en el fil conductor d'un viatge que arriba fins al 2026.
La proposta teatral s'ha estructurat amb 10 escenes i ha combinat teatre, música en directe, coreografies, projeccions, humor i material d'arxiu, fent dialogar la història personal de la protagonista amb la memòria col·lectiva de Catalunya.
El recorregut ha repassat alguns dels episodis que han marcat els últims 25 anys, des dels atemptats de l'11-S el 2001 fins a la pandèmia, passant per la meva crisi econòmica, els moviments socials, els canvis tecnològics i les mobilitzacions en defensa de la cultura.
MOMENTS MÉS DESTACATS
En total, 20 intèrprets han cantat, ballat i interpretat una història construïda a partir d'un repertori divers amb peces de teatre musical, rock català, jazz, música popular i composicions creades per a l'ocasió.
Entre els moments més destacats, hi ha hagut un 'Nessun dorma', el número d''Under pressure' amb Ivan Labanda, una actuació del Cirque du Soleil, un homenatge a Núria Feliu i la interpretació d''Il Mondo' a càrrec de l'artista Mariona Escoda.
A la gala hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.