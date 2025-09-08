Els teatres de Barcelona tornen a superar els 3 milions d'espectadors amb un nou rècord

'Mar i Cel', l'obra amb més públic de la temporada passada
Les sales de teatre de Barcelona han tornat a batre el rècord d'assistència i facturació i per segon any consecutiu han tornat a superar la barrera dels 3 milions d'espectadors, amb 3.133.494 en la temporada 2024-2025, un 4% més que l'anterior.
La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal, ha assegurat a Europa Press que les dades són "molt bones", consolidant la xifra de 3 milions de la temporada anterior i batent un nou rècord d'espectadors i facturació.
Vidal ha assegurat que s'ha tornat a superar el rècord d'espectadors amb una dramatúrgia catalana a l'alça, un creixement de les sales de proximitat i bones temporades tant en el teatre públic com en el privat sense renunciar a la qualitat.
Els 3.133.494 espectadors de la temporada 2024-2025 en les 13.179 funcions dels 1.234 espectacles programats suposen 108.467 més que l'anterior i la recaptació global ha estat de 94.125.259 euros, amb un augment del 2%, i una ocupació del 64%, un 4% més que l'anterior.
Un dels increments més destacats es registra a les 33 sales de menys de 200 localitats, amb 372.129 espectadors, la qual cosa suposa un creixement del 28%, i han obtingut una recaptació de 5,5 milions d'euros, un 39% més que la temporada anterior, amb una ocupació del 66%.
El 59% de les obres exhibides (732) han estat catalanes i un 47% dels autors programats (583) també són d'origen català: la resta correspon a un 19% d'autors de la resta d'Espanya (236) i un 34% d'autors internacionals (415).
Pel que fa a les llengües, el 39% de les produccions (478) s'han representat en català i un 34% (415) en castellà, mentre que gairebé la meitat dels espectadors ha optat per espectacles en català (49%) i un 29% ho han fet en castellà.
El mes amb més públic ha estat el desembre, amb 386.810 espectadors, i entre els teatres de més de 200 localitats que han tingut més públic figuren el Teatre Victòria, el Coliseum, el Liceu, el Tívoli i el Teatre Goya, mentre que de les sales petites destaquen la Sala Ars Teatre, l'Espai Texas, la Sala Muntaner i Teatreneu.
Els espectacles més vistos de la temporada als grans teatres han estat 'Mar i Cel', comiat de Dagoll Dagom, al Teatre Victòria; 'Improshow' al Teatreneu; 'Escape Room 2' al Condal; 'Priscilla, reina del desierto' al Tívoli i 'Turisme rural' al Borràs.
A les sales petites, els títols amb més públic han estat 'Corta el cable rojo' al Muntaner; 'Y no quedará ninguno' a la sala Ars Teatre i 'El principi d'Arquimedes' a l'Espai Texas.
SITUACIÓ A GAZA
Ha afirmat que la nova temporada comença marcada per la situació a Gaza, sobre la qual la cultura es posiciona "a favor de la justícia i en el lloc més diametralment oposat a allò que és injust".
"Podem aportar el nostre gra de sorra i dir 'prou' a la situació a Gaza", ha subratllat Vidal.
Adetca ha demanat com a prioritats que el pressupost de Cultura de la Generalitat arribi al 2%, la reducció de la burocràcia i la creació d'incentius fiscals que afavoreixin la producció i consolidació de nous projectes.
CATALUNYA AIXECA EL TELÓ
Un dels moments més especials serà el lliurament del premi d'honor que reconeix la trajectòria de Bitò, Salvador Sunyer i Josep Domènech, referent en la descentralització de les arts escèniques i en l'impuls d'un model cultural obert i compromès.
Els teatres obren la temporada amb la 34a Gala Catalunya Aixeca el Teló, que se celebra aquest dilluns a la tarda al Liceu amb el lema 'On tot és possible', i en la qual està previst que assisteixin el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.