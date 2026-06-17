La Guàrdia Civil continuen buscant el jove desaparegut a Roses

GIRONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'equip de submarinistes del Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil continua buscant aquest dimecres el jove de 16 anys que va ser vist per última vegada dimecres passat a la zona de Roses (Girona) després de sortir amb una moto d'aigua en una excursió guiada amb altres companys.
Fonts de l'institut armat expliquen a Europa Press que uns 10 efectius participen en el dispositiu de recerca amb Salvament Marítim, que de moment es manté actiu, si bé els Bombers de la Generalitat van abandonar l'operatiu el passat dia 13, però s'activaran si són requerits.
Així, els submarinistes fan immersions cada dia a diversos punts de la zona de Roses per mirar de localitzar algun indici que permeti trobar el jove desaparegut.
Els equips d'emergència i de rescat busquen des de dijous passat el menor de 16 anys després que es perdés amb moto d'aigua en sortir amb un grup en una excursió guiada per Roses (Girona) i ser vist per última vegada dimecres passat cap a les 21 hores.
La moto d'aigua va ser localitzada a la platja Gran de Pals (Girona) dijous, però no hi ha hagut cap més indici que permeti avançar en més detalls.