Els sindicats lamenten que no hi hagi "cap avanç" negociador amb Educació i reprenen les mobilitzacions

BARCELONA 9 gen.
Els sindicats educatius han lamentat que no hi hagi hagut "cap avenç" en les negociacions amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat després de la taula sectorial d'aquest 8 de gener i han reprès les mobilitzacions amb la convocatòria d'una manifestació el 24 de gener.
En un comunicat conjunt aquest divendres d'Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i la UGT, expliquen que havien fixat "com a línia vermella" un augment del complement específic per a tot el col·lectiu que compensi la pèrdua de poder adquisitiu, i lamenten que el departament no mostri, segons ells, voluntat negociadora.
"Les mesures plantejades per l'administració no constitueixen una millora global i estructural de les condicions laborals i formen part de la gestió ordinària o d'obligacions legals, no del marc de negociació acordat", i criden a un cicle de vagues que començarà l'11 de febrer i insten que el col·lectiu s'organitzi als centres educatius.