Els sindicats insisteixen a Educació en millores laborals i "reconèixer el deute" dels sexennis

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats educatius han insistit a la Conselleria d'Educació de la Generalitat a millorar les condicions laborals dels professionals de l'educació i "reconèixer el deute" dels sexennis deixats de cobrar des del 2012, dins la taula sindical d'aquest dimecres.

Han assegurat que la reunió ha acabat "sense grans avenços", i en unes declaracions als mitjans la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat a la consellera d'Educació, Anna Simó, que millori les condicions laborals dels docents i es retorni el prestigi a la professió, perquè, segons ella, això és el que permetrà incrementar la qualitat educativa.

El secretari general d'Aspepc·Sps, Xavier Massó, ha considerat que el reconeixement d'aquest deute "és irrenunciable, perquè si no s'està justificant un robatori, ni més ni menys".

De CCOO, Marga Romartínez ha dit que "tots els diners (dels estadis) no pagats des del 2012 fins ara estan perduts", en referència a que el primer estadi dels sexennis es va endarrerir als nou anys, i consideren que, amb el retorn als sis, es produeix un deute amb els afectats.

Lorena Martínez (UGT) també ha lamentat que el departament no hagi posat sobre la taula aquesta qüestió i demana analitzar quantes persones s'adheririen a la reducció de 2 hores lectives per a docents més grans de 55 anys.

En declaracions a Europa Press, el responsable d'Acció Sindical d'Intersindical, Marc Martorell, ha criticat que el departament "no s'ha mogut de la seva proposta" i assenyala que el dijous 21 de desembre es farà una altra taula per demanar que es reconegui el deute que, a parer seu, hi ha amb els estadis.