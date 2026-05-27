Els sindicats esperen fer més avenços amb Educació en la taula d'aquest dimecres

Ho diuen en la segona jornada de vaga d'aquest cicle de mobilitzacions
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius esperen aconseguir més avenços en la negociació amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en la taula sectorial d'aquest dimecres, el mateix dia que hi ha convocada la jornada de vaga educativa a tot Catalunya, la segona del cicle de mobilitzacions fins al juny i la quarta des que va començar aquest curs.
En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació de Barcelona, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha afirmat que en la reunió de la taula esperen fer "grans avenços", com augmentar les dotacions, i que la intenció és que el col·lectiu accepti les millores en una consulta.
Sobre el nou complement plantejat aquest dimarts per la Conselleria, creu que és "absolutament insuficient" i sobre ampliar aquesta partida el quart any espera veure si és possible.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha assegurat que veu un canvi en la negociació amb Educació, ja que creu que es troben a la "casella de sortida" després de reconèixer el deute dels estadis docents.
EL NOU COMPLEMENT "NO RESPON" A LA REIVINDICACIÓ
Critica que encara no s'hagi parlat, diu, de la convocatòria de càtedres, que és una reivindicació exclusiva de secundària; sobre el complement d'uns 40 euros al mes, opina que "no respon a la reivindicació" del col·lectiu i crida el Departament a negociar.
Laura Gené, de la CGT Ensenyament, valora la proposta d'aquest dimarts del departament com unes "engrunes" i insisteix que no és només una qüestió de salaris, sinó que calen més dotacions.
Sobre la reunió d'aquest dimecres a la tarda, espera que hi hagi una proposta "per a un canvi real i una aposta d'aquest govern per l'educació pública" i creu que l'acord ha d'estar al nivell de les mobilitzacions que s'estan duent a terme.
"ESTRATÈGIA DE DILATACIÓ" DEL DEPARTAMENT
Laia Fonts, de La Intersindical, recorda que s'està en la tercera setmana de protestes educatives i que estan disposats a plantar cara davant l'"estratègia de dilatació" del Departament.
Assegura que els professionals educatius estan organitzats, i crida a sortir aquest dimecres tota la comunitat educativa per "protestar i continuar lluitant per un sistema educatiu de qualitat, en català i amb més immersió" i inversió, diu.
Pel Sindicat d'Estudiants (que fa costat a la convocatòria), Lua Millet ha assenyalat el departament pel seu intent de "criminalitzar la lluita dels docents", assegura que l'única culpa recau en la Conselleria, i lamenta la degradació de l'educació.