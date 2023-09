Els sindicats educatius tallen la Via Augusta de Barcelona a la portes de la vaga

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Desenes de representants dels sindicats educatius Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament han tallat des de les 12.44 hores d'aquest dilluns la Via Augusta de Barcelona, davant la seu de la Conselleria d'Educació, a les portes d'una jornada de vaga prevista per dimecres coincidint amb l'inici del curs escolar.

El tall s'ha fet després de la presentació de l'inici del curs escolar a càrrec de la consellera d'Educació, Anna Simó, i a falta d'un dia que se celebri la Taula Sectorial entre els sindicats i el departament.

Simó va aclarir la setmana passada que la reunió de dimarts "no és per frenar la vaga" prevista per dimecres sinó per parlar de l'inici del curs 2023-2024.