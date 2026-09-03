Els sindicats mantenen la vaga del primer dia de curs després de la reunió amb Niubó

Demanen a la consellera que es reobrin les negociacions
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius Ustec·Stes, CGT Ensenyament, Intersindical i COS han afirmat aquest dijous que es manté la vaga docent del 8 de setembre, primer dia de curs, i han demanat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que reobri les negociacions per a les millores del sector educatiu.
En unes declaracions als mitjans després de la reunió, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat al departament no fer servir la convocatòria de vaga com una "excusa" per no reobrir les negociacions i fixar un calendari.
Ha dit que la vaga del 8 de setembre "expressa clarament que hi ha un malestar, que el conflicte persisteix i que no s'han resolt les qüestions i necessitats de l'educació", com la dotació de recursos i la reducció de les ràtios, i ha considerat que moltes aules i centres no notaran les millores dels acords educatius a l'inici d'aquest curs.
Segura ha subratllat que aquesta vaga es podria haver evitat si abans de començar el curs el departament hagués traslladat una proposta de calendarització i negociació que donés resposta a les demandes: "Això no s'ha produït", ha afegit.
"PODEN VENIR" MÉS VAGUES
Ha afirmat que insistiran que cal que es reobrin aquestes negociacions perquè "després d'aquesta vaga en poden venir moltes més", i ha dit que la pilota està a la teulada de la Conselleria d'Educació.
Per això, ha cridat el col·lectiu a adherir-se a la vaga del 8 de setembre per exigir la reobertura de les negociacions, i ha confiat en una màxima participació dels docents perquè el departament "mogui fitxa".
CGT ENSENYAMENT
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha lamentat després de reunir-se amb Niubó que el departament ha perdut "l'enèsima oportunitat" d'establir un diàleg amb el comitè de vaga, i s'ha reunit per separat amb els sindicats convocants.
Ha afirmat que per desconvocar la vaga cal un acord real amb el comitè de vaga, i ha emfatitzat que no signaran un xec en blanc per aturar el cicle de mobilitzacions: "No va de sous, va de recursos", ha afegit.
Gené ha fet una crida a la societat d'ajuda a les famílies perquè són conscients que una vaga el primer dia de curs "genera problemes de conciliació i poder fer l'acollida en els primers cursos", i ha demanat que s'entengui la situació d'emergència que viu el sistema educatiu.
LA INTERSINDICAL I COS
De la Intersindical Educació, el seu portaveu, Marc Martorell, ha dit que l'emergència educativa continua vigent i cal mobilitzar-se el 8 de setembre, i ha advertit que si no hi ha més recursos i dotacions "serà un curs més calent que el passat".
Armand Castany, de la COS, ha assegurat que la reunió amb Niubó ha evidenciat el rebuig als acords educatius per insuficients, i ha insistit en la necessitat que es reuneixi amb el comitè de vaga.