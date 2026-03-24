Els sindicats educatius declinen anar a la taula sectorial de dijous al matí

Hi aniran plegats els 4 sindicats del comitè de vaga, convocants de l'aturada de la setmana passada
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
Els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament han declinat assistir a la taula sectorial que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha convocat dijous al matí, però asseguren que sí que assistiran a la reunió de la tarda amb els diferents sindicats amb representació en la taula sectorial.
Ho han assegurat els seus representants aquest dimarts en unes declaracions als periodistes, el mateix dia en què havien convocat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP, Albert Dalmau, a reunir-se a la Universitat de Barcelona (UB) per abordar les millores docents, després de la manifestació de divendres a Barcelona.
La portaveu d'Ustec·Stes, el sindicat majoritari, Iolanda Segura, insisteix que no aniran a cap taula sectorial ordinària "fins que no es reobri un marc de negociació de millora de les condicions laborals".
En aquest sentit, ha assenyalat que els assumptes previstos per a la taula sectorial de dijous són els centres educatius que fan projectes d'innovació i aprovar una convocatòria perquè n'hi puguin afegir d'altres; un concurs de mèrits dels directors i també per a inspecció, i remarca que aquests temes no tenen res a veure amb les millores que demanen els sindicats.
Ha enviat un missatge al conseller Dalmau, a qui han demanat que dijous "es parli i hi hagi propostes sobre la taula" concretes per millorar les condicions dels docents.
ALERTEN DE NOVES VAGUES EL TERCER TRIMESTRE
"Si no és així i no es compromet públicament a reobrir el marc de negociacions i iniciar novament una proposta millorada de condicions laborals, nosaltres anunciarem que el tercer trimestres hi tornaran a haver accions i mobilitzacions i noves jornades de vaga", assegura.
El portaveu d'Aspepc·Sps, Ramiro Gil, ha lamentat que ni Dalmau ni cap membre del Govern hagi assistit a la convocatòria a la UB, perquè opina que és un menyspreu per a tots els docents, que es continua "menystenint la majoria sindical" i que aquest acord és minoritari.
"El Govern ha de rectificar, reconèixer que s'han equivocat, i tornar a negociar amb els sindicats majoritaris, que tenim la practica totalitat del col·lectiu docent darrere", i demanen a Educació que, si parlen dijous, saber de què parlaran.
NEGOCIAR AMB QUI HA CONVOCAT LA VAGA
D'altra banda, Laia Estapé, de la CGT, ha insistit en l'"emergència educativa als centres" educatius, demana un pla de xoc amb personal i augments de salari, i assegura que s'està expulsant la classe obrera de l'educació.
A més, afirma que a la reunió de dijous a la tarda han decidit anar-hi els membres del comitè de vaga--en què, a part dels tres, també hi ha inclòs la Intersindical-CSC, tot i que no té representació en la taula sectorial-- i que ja han comunicat a Educació que hi aniran.
El portaveu de la Intersindical-CSC, Marc Martorell, assegura que no entraran "en el joc de divideix i venceràs" i que tots els sindicats del comitè de vaga assistiran units a la reunió de la tarda, i no per separat, ja que creu que l'únic òrgan de negociació legítim és negociar amb qui ha convocat la vaga.
Exigeix que en la reunió es reobrin les negociacions i que no venguin "que l'acord que han signat és una meravella"; i diu que no és a ells als qui els ha de convèncer el departament, sinó al col·lectiu docent, que creu que l'acord amb CCOO Educació i UGT Catalunya no és vàlid.