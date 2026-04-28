Els sindicats educatius convoquen un mes de vagues en rebuig a l'acord del Govern

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i la Intersindical han convocat un mes de vagues entre maig i juny, en rebuig a l'acord del Govern amb CCOO Educació i la UGT de millores de les condicions docents.
"No respon a les necessitats reals ni dels centres ni del professorat", expressen en un manifest que han llegit aquest dimarts a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant el Palau de la Generalitat, on la portaveu del sindicat majoritari Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha assegurat que aquest anunci és una mesura de pressió al Govern per arribar a un acord que doni resposta a les seves necessitats.
Adverteixen que "sense una proposta digna aquest curs no acabarà amb normalitat"; diuen que el departament és conscient que l'acord actual no respon a les demandes del sector i que cal una rectificació que redueixi la càrrega burocràtica i revisar els actuals currículums, entre altres aspectes.
Els representants dels sindicats asseguren que es tracta d'"un conflicte també del model educatiu" i criden tota la comunitat educativa a participar en una mobilització que asseguren que serà històrica.
Quant a la mobilització anunciada, la faran durant un mes, combinant vagues territorials a tot Catalunya, i les organitzacions reiteren que és una mostra que l'acord "ha estat rebutjat massivament i no respon a les necessitats reals".
ACORD APROVAT PER TOTS ELS SINDICATS
En aquest sentit, Segura ha insistit que un 95% de la comunitat educativa rebutja l'acord al qual va arribar el Govern; creu que el departament "no pot continuar mantenint un conflicte davant aquesta injustícia, i mesures que no resol cap de les qüestions", i crida la Conselleria a resoldre la situació.
El secretari d'Acció Sindical Aspepc·Sps, Ramiro Gil, ha demanat al departament propostes reals per poder començar a revertir la situació perquè assegura que "el reclam dels docents és inequívoc", i insisteix que, si no canvia res, no descarten futures accions.
Sobre en quin supòsit desconvocarien la vaga, el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, ha respost que amb un acord "sobre la taula que estigui aprovat pel conjunt dels treballadors i que no només l'acceptin alguns sindicats, sinó tots".
MOSSOS ALS CENTRES EDUCATIUS
Pel que fa a la prova pilot sobre la presència d'un agent de paisà dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, anunciada pel Govern la setmana passada, Segura creu que és "un insult" tant per als docents i els centres com per al mateix alumnat.
Ho ha rebutjat perquè "no dona resposta a situacions de conflictivitat a les aules, perquè això no se soluciona amb solucions repressives i punitives, sinó que les solucions han de ser educatives", i critica que hagi estat una mesura sorpresa, diu, perquè no estava consensuada en cap espai de negociació.
Gil, per la seva banda, opina que és una figura que no toca que sigui present en un centre educatiu i que s'ha de revertir, reconeixent la tasca del professorat, i ha tornat a insistir: "No posarem policies a les aules".
Finalment, Laia Estapé, de la CGT Ensenyament, creu que amb aquesta prova el departament "continua apostant per la repressió i no l'educació", i que la figura d'un policia no és algú que fomenti la convivència, sinó que és una figura d'autoritat i repressiva, assegura.