Els sindicats educatius consultaran al professorat de dilluns a dijous el seu preacord amb Niubó

Mantenen la vaga general de divendres i desconvoquen les territorials de dilluns a dijous
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius catalans que van arribar divendres a un preacord amb el Departament d'Educació de la Generalitat consultaran de dilluns a dijous al personal docent si ho aproven, i aquest dissabte per la tarda també han decidit mantenir la vaga de divendres vinent.
USTEC·STEs (IAC) ha anunciat que, conjuntament amb CGT, Intersindical i la COS, mantindran oberta la consulta a tot el personal docent des de dilluns a les 12 fins a dijous a les 12.
El sindicat USTEC·STEs (IAC), juntament amb Professors de Secundària, desconvoquen les vagues territorials de dilluns a dijous "com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la consulta".
Però ho fan "mantenint convocada la vaga general de divendres dia 5 en previsió del resultat", afegeix.
En un altre comunicat, la CGT ha concretat que la pregunta consensuada per a la consulta és: 'Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord?', amb dues respostes: 'Sí' o 'No, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions'.