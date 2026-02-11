Els sindicats docents tallen 7 vies catalanes durant la jornada de vaga del col·lectiu

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats de docents han tallat un total de 7 vies de la xarxa viària catalana de Barcelona, Girona i Tarragona durant la jornada de vaga del col·lectiu d'aquest dimecres, on reivindiquen millores salarials, la recuperació del poder adquisitiu, l'ampliació de les plantilles de docents i menors ràtios, entre altres.
En concret, la primera via que s'ha tallat és la Ronda Litoral a la sortida 22 de la Vila Olímpica en tots dos sentits, seguida de la C-32 a Mataró i la C-55 a Manresa (Barcelona), l'N-II a Vilamalla (Girona), la C-25 i la C-17 a Gurb (Barcelona) i la C-37 a Valls (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els talls estan reivindicats per diversos sindicats de docents, entre ells, Ustec·Stes, que han explicat a Europa Press que en el tall de la C-55 a Manresa (Barcelona) els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants.